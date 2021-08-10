Українець напився отруйної рідини, яка створена для винищування жуків на господарствах. Його госпіталізували з важким отруєнням.

Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Чому чоловік вирішив себе отруїти

46-річний житель Горохівщини опинився в реанімаційному відділенні Горохівської багатопрофільної лікарні. На щастя, лікарі надали вчасну допомогу. Медикам вдалося врятувати чоловіка.

Спробу самогубства врятований зробив тому, що його дружина мала намір поїхати на заробітки. У такий спосіб він хотів привернути її увагу і змусити передумати. Тобто, отруєння було своєрідним протестом проти поїздки коханої на роботу за кордон.

Раніше ми писали про те, що українські жінки з невеликих міст або сіл часто їдуть працювати за кордон. В новій країні за домашню роботу, догляд за пенсіонерами та дітьми можна отримувати більше грошей, ніж на посаді касирки, медсестри чи бібліотекарки в Україні. Читайте історії жінок, які наважилися шукати кращої долі в Європі.