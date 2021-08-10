Украинец напился ядовитой жидкости, которая создана для истребления жуков на хозяйствах. Его госпитализировали с тяжелым отравлением.

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Почему мужчина решил себя отравить

46-летний житель Гороховщини оказался в реанимационном отделении Гороховской многопрофильной больницы. К счастью, врачи оказали своевременную помощь. Медикам удалось спасти мужчину.

Попытку самоубийства человек сделал потому, что его жена намеревалась поехать на заработки. Таким образом он хотел привлечь ее внимание и заставить передумать. То есть, отравление было своеобразным протестом против поездки любимой на работу за границу.