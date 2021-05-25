Юнак не задекларував ввезення продуктів, і намагався перевезти понад центнер твердого сиру різних торгових марок у моторному відсіку мікроавтобуса. Інцидент трапився у п'ятницю, 21 травня.

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Держслужбовців здивував не стільки сам факт спроби нелегального ввезення, скільки спосіб, у який львів'янин намагався це зробити.

Тверді сири непридатні для зберігання та перевезення у підвищених температурних режимах, однак хлопця це не спинило, і він втілив свою ідею, обклавши мотор "ГАЗелі" молочними продуктами по саму зав'язку.

Поласувати нелегальними елітними сирами в Україні юнаку не вдасться, адже товар у повному обсязі вилучили співробітники митниці.

Нагадаємо, що в Україну через кордон без декларування можна перевозити товари вагою не більше 50 кілограмів та загальною вартістю не більше 500 євро. Правило діє для всіх водних та сухопутних кордонів.

Прикордонники знайшли 101 кілограм сиру під капотом "ГАЗелі" / Фото Державна прикордонна служба України

Прикордонники знайшли 101 кілограм сиру під капотом "ГАЗелі" / Фото Державна прикордонна служба України

Прикордонники знайшли 101 кілограм сиру під капотом "ГАЗелі" / Фото Державна прикордонна служба України