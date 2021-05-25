Юноша не задекларировал ввоз продуктов, и пытался перевезти более центнера сыров различных торговых марок в моторном отсеке микроавтобуса. Инцидент произошел в пятницу, 21 мая.

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Госслужащих удивил не столько сам факт попытки нелегального ввоза, сколько то, как львовянин пытался это сделать.

Твердые сыры непригодны для хранения и перевозки в повышенных температурных режимах, однако парня это не остановило, и он воплотил свою идею, обложив мотор "ГАЗели" молочными продуктами по самое некуда.

Полакомиться нелегальными элитными сырами в Украине юноше не удастся, ведь товар в полном объеме изъяли сотрудники таможни.

Напомним, что в Украину через границу без декларирования можно перевозить товары весом не более 50 килограммов и общей стоимостью не более 500 евро. Правило действует для всех водных и сухопутных границ.

Пограничники нашли 101 килограмм сыра под капотом "ГАЗели" / Фото Государственная пограничная служба Украины

Пограничники нашли 101 килограмм сыра под капотом "ГАЗели" / Фото Государственная пограничная служба Украины

Пограничники нашли 101 килограмм сыра под капотом "ГАЗели" / Фото Государственная пограничная служба Украины