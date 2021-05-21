У пухнастиків не було необхідних ветеринарних сертифікатів, які б дозволяли їм перетинати кордон. Окрім цього, тварини не досягли 4-місячного віку, і для їх переїзду потрібна була ще низка додаткових дозвільних документів.

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Представник митної служби повідомив українця, що кожне кошеня повинно мати всі відповідні документи, інакше їх не можна перевозити в Угорщину.

Тоді громадянин України почав просити, щоб його все ж не розвертали з тваринами назад, і натякнув на винагороду. Він заховав 200 євро у паспорті одного з кошенят, який передав митнику.

Хабар угорець не прийняв, і проти українця порушили кримінальне провадження. Представники Дебреценської обласної прокуратури допитали чоловіка, однак затриманий не зізнався у спробі підкупити службову особу.

Справу направлено до місцевого суду у місті Ніредьгаза.

Митник зафіксував спробу чоловіка дати хабар / Фото Magyarország Ügyészsége