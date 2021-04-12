Пухнаста контрабанда: українець намагався незаконно перевезти 5 кошенят до Європи – відео

На пункті пропуску "Медика" польські прикордонники виявили 5 кошенят, схованих у стінці мікроавтобуса. Українець намагався перевезти їх до Польщі незаконно.

Під час детального огляду митники знайшли схованку між пасажирським та багажним відсіком мікроавтобуса з українськими реєстраційними номерами. У ній 43 річний водій заховав 5 шотландських висловухих кошенят.

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Жодних необхідних документів для перевезення тварин в українця при собі не було.

Районний ветеринарний лікар оглянув кошенят та визначив їх вік – кожному було близько 2 місяців. Тваринок вирішили повернути назад до України.

Знайдені у схованці мікроавтобуса кошенята / Фото Krajowa Administracja Skarbowa

До слова, у Польщі придбати кошеня такої породи можна від 3 000 злотих (близько 22 000 гривень).

Польські прикордонники знайшли схованку з кошенятами: дивіться відео