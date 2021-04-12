На пункте пропуска "Медика" польские пограничники обнаружили 5 котят, скрытых в стенке микроавтобуса. Украинец пытался перевезти их в Польшу незаконно.

Во время детального осмотра таможенники нашли тайник между пассажирским и багажным отсеком микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами. В нем 43 летний водитель спрятал 5 шотландских вислоухих котят.

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Никаких документов, необходимых для перевозки животных, в украинца при себе не было.

Районный ветеринарный врач осмотрел котят и определил их возраст – каждому было около 2 месяцев. Их решили вернуть обратно в Украину.

Найденные в тайнике микроавтобуса котята / Фото Krajowa Administracja Skarbowa

К слову, в Польше приобрести котенка такой породы можно от 3000 злотых (около 22 000 гривен).

Польские пограничники нашли тайник с котятами: смотрите видео