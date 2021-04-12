Зміни до Закону про дорожній рух вже опубліковані та набудуть чинності 1 червня 2021 року. Вони стосуються всіх учасників дорожнього руху. Нові правила запроваджують з метою підвищення рівня безпеки на дорогах. Особливі привілеї отримають пішоходи.

Нововведення також обмежать використання гаджетів на переходах, змінять принцип визначення мінімальної дистанції між транспортними засобами на дорогах та обмежать швидкість руху автомобілів в населених пунктах. Завдяки цим змінам кількість дорожньо-транспортних пригод має суттєво зменшитися.

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Безпека пішоходів

Раніше водії при наближенні до пішохідного переходу повинні були зменшувати швидкість та пропускати людей, які вже почали переходити дорогу. Згідно з новими правилами, водії мають аналогічно реагувати й на тих пішоходів, які стоять біля переходу або наближаються до нього. Тобто, якщо водій бачить, що людина перебуває за кілька кроків від пішохідного переходу і, очевидно, планує переходити дорогу у найближчі кілька секунд, то він зобов'язаний пропустити цю людину.

Правило не стосується водіїв трамваїв. Ці транспортні засоби можуть надавати перевагу лише тим особам, які вже перебувають на пішохідному переході.

Ні навушникам та смартфонам

Телефонні розмови, фотографування об'єктів, прослуховування музики, використання навігаторів та схожі дії з гаджетами суворо заборонятимуться під час перетину доріг. Це зменшує уважність спостереження та може стати причиною неприємної дорожньої пригоди. Тож смартфон, планшет чи навушники слід покласти у сумку чи кишеню перед тим, як ступити на пішохідний перехід.

Обмеження швидкості

Обмеження швидкості стосується руху в нічний час. У населених пунктах водії будуть змушені пересуватися зі швидкістю не більше 50 кілометрів за годину.

Нагадаємо, що до цього часу в межах зони позначеної знаком "забудована територія" з 23:00 до 05:00 було дозволено рухатися зі швидкістю 60 кілометрів за годину. До зміни правил Польща була останньою країною в Євросоюзі, де правила дозволяли їздити вночі швидше, ніж вдень.

У Польщі обмежать швидкість руху в населених пунктах / Фото GettyImages

Дотримання дистанції

На автострадах та швидкісних магістралях безпечна відстань між транспортними засобами в метрах має бути вдвічі меншою від поточної швидкості в кілометрах за годину. Тобто, при швидкості 140 кілометрів за годину водій зобов'язаний підтримувати відстань не менше, ніж 70 метрів до транспортного засобу, який їде попереду. Винятком вважається випадок, коли водій автомобіля виконує маневр обгону.

Недотримання відстані є однією з головних причин ДТП у Польщі. Особливо небезпечною близька відстань між автомобілями є на автобанах та швидкісних дорогах. Уряд має надію, що нововведення нарешті навчить водіїв не їздити на великих швидкостях майже впритул один за одним.

Польський уряд має намір почати масштабну освітню кампанію вартістю 30 мільйонів злотих (216,9 мільйона гривень), щоб проінформувати суспільство про перелічені вище нововведення. Кошти на це планують брати з фондів ЄС.

З 1 червня 2021 року у Польщі будуть діяти нові правила щодо дозволеної відстані між транспортними засобами на дорогах / Фото GettyImages