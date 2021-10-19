Українець на BMW влаштував ДТП у Польщі: моторошне відео

35-річний українець влаштував аварію на трасі між населеними пунктами Болькув та Єленя Гура (Нижньосілезьке воєводство). Чоловік не впорався з керуванням, бо суттєво перевищив швидкість.

Інцидент відбувся минулої середи. Деталі того, як сталася аварія, засвідчив відеореєстратор з автівки, яка постраждала через дії українця.

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Деталі ДТП

Водій легкового автомобіля BMW через перевищення швидкості втратив контроль на дорозі та виїхав на протилежну смугу. BMW врізався у два автомобілі, які пересувалися дорогою у зворотному напрямку згідно з правилами. Постраждали автівки марок Toyota та Skoda.

Хоча транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, але, на щастя, ніхто з водіїв-учасників небезпечної дорожньо-транспортної пригоди не травмувався і не потребував медичної допомоги.

Як з'ясували поліцейські, винуватець зіткнення був тверезим. Офіцери на місці виписали громадянину України штраф 500 злотих (близько 3 335 гривень).

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