Инцидент произошел в прошлую среду. Детали того, как произошла авария, показал видеорегистратор из машины, пострадавшей из-за действий украинца.

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Детали ДТП

Водитель легкового автомобиля BMW из-за превышения скорости потерял контроль на дороге и выехал на противоположную полосу . BMW врезался в два автомобиля , которые передвигались по дороге в обратном направлении согласно правилам. Пострадали автомобили марок Toyota и Skoda.

Хотя транспортные средства получили значительные повреждения, но, к счастью, никто из водителей-участников опасного дорожно-транспортного происшествия не травмировался и не нуждался в медицинской помощи.

Как выяснили полицейские, виновник столкновения был трезвым . Офицеры на месте выписали гражданину Украины штраф 500 злотых (около 3 335 гривен).