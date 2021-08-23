Кілька мешканців Нью-Йорка українського походження зібрались поблизу пам'ятника отцю Френсісу Даффі. Тут вони скандували гасла "Слава Україні! – Героям Слава!".

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Зібралась українська громада на заклик волонтерської організації "Разом для України". В руках у них були плакати англійською мовою:

"Україна продовжує стікати кров'ю, поки Захід спостерігає";

"Тривала російська окупація України – сором для США";

"Підтримуйте боротьбу України з російським імперіалізмом".

Завершилась акція колективним виконанням Гімну України.

Українська громада у Нью-Йорку провела акцію до Дня Незалежності України / Фото "Укрінформ"

Таймс-Сквер – найкраще місце у Нью-Йорку, щоб привернути увагу міста. Машини проїжджають, люди проходять – усі дивляться й дізнаються, що Україна святкує 30 років Незалежності,

– коментує Марина Приходько, волонтерка організації "Разом для України".

Дівчина додала, що зливи, які цього дня у Нью-Йорк приніс ураган "Генрі", не налякали організаторів – вони попередили у соцмережах, що акція відбудеться за будь-якої погоди.