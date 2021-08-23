Несколько жителей Нью-Йорка украинского происхождения собрались возле памятника отцу Фрэнсису Даффи. Здесь они скандировали лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!".

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Собралась украинская диаспора на призыв волонтерской организации "Вместе для Украины". В руках у них были плакаты на английском языке:

"Украина продолжает истекать кровью, пока Запад наблюдает";

"Длительная российская оккупация Украины – позор для США";

"Поддерживайте борьбу Украины с российским империализмом".

Завершилась акция коллективным исполнением гимна Украины.

Украинская диаспора в Нью-Йорке провела акцию ко Дню Независимости Украины / Фото "Укринформ"

Таймс-Сквер – лучшее место в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание города. Машины проезжают, люди проходят – все смотрят и узнают, что Украина празднует 30 лет Независимости,

– комментирует Марина Приходько, волонтер организации "Вместе для Украины".

Девушка добавила, что ливни, которые в этот день в Нью-Йорк принес ураган "Генри", не испугали организаторов – они предупредили в соцсетях, что акция состоится при любой погоде.