Українцям в Австрії з жовтня збільшать розмір грошової допомоги: скільки виплачуватимуть

Біженці з України, які знайшли притулок в Австрії з початку війни, зможуть отримати більше фінансової допомоги. Розмір одноразової матеріальної виплати збільшать з жовтня.

Українцям в Австрії з жовтня збільшать розмір грошової допомоги

Гроші виплатять тим, хто вже прожив у країні 6 місяців. Дорослим платитимуть по 500 євро, а на кожну дитину – по 250 євро.

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Біженцям з України, які знайшли прихисток у Австрії з жовтня виплачуватиметься одноразова допомога через підвищення вартості життя. Це означає, що кожен дорослий отримає 500 євро (250 євро кліматичного бонусу та 250 євро кризового бонусу), а кожна дитина – 250 євро.

Протягом наступних днів домогосподарства отримають повідомлення від Міністерства навколишнього середовища поштою про кліматичний бонус та його подробиці. Одноразова допомога виплачуватиметься автоматично на рахунок або через Finanz-Online.

Зазначається, що виплати біженцям збільшилися на фоні інфляції, яка торкнулася всієї Європи. У суму 500 євро входить 250 євро кліматичного бонусу та 250 євро кризового бонусу.

Інформація про центри допомоги особам в Австрії, які мають статус "Тимчасовий захист":