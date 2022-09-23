Украинцам в Австрии с октября увеличат размер денежной помощи

Деньги выплатят тем, кто уже прожил в стране 6 месяцев. Взрослым будут платить по 500 евро, а на каждого ребенка – по 250 евро.

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Беженцам из Украины, которые нашли убежище в Австрии с октября будет выплачиваться единовременная помощь из-за повышения стоимости жизни. Это означает, что каждый взрослый получит 500 евро (250 евро климатического бонуса и 250 евро кризисного бонуса), а каждый ребенок – 250 евро.

В течение следующих дней домохозяйства получат уведомление от Министерства окружающей среды по почте о климатическом бонусе и его подробностях. Единовременное пособие будет выплачиваться автоматически на счет или через Finanz-Online.

Отмечается, что выплаты беженцам увеличились на фоне коснувшейся всей Европы инфляции. В сумму 500 евро входит 250 евро климатического бонуса и 250 евро кризисного бонуса.

Информация о центрах помощи лицам в Австрии, имеющим статус "Временная защита":