В Угорщині стартував онлайн-запис на вакцинацію: як стати в чергу

Вакцинація від COVID-19 в Угорщині є безплатною та добровільною процедурою. Усі охочі можуть заявити про своє бажання отримати щеплення дистанційно, заповнивши форму на відповідному порталі. Право на першочергову вакцинацію є у медиків та осіб похилого віку.

Записатися онлайн на вакцинацію зараз можуть ті особи, які раніше здійснювали реєстрацію. Дистанційний запис буде доступним 26, 27 та 28 квітня.

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Щеплення від COVID-19 робитимуть тим, хто раніше зазначив свої дані (прізвище, ім'я, телефон, місце проживання та адресу електронної скриньки) на порталі.

Зареєстрованим особам буде доступна вакцина Sinopharm китайського виробництва.

Пункт вакцинації зареєстрована особа може обрати самостійно. Другу дозу вакцини у відвідний термін вона отримає у цьому ж місці.

Зараз онлайн-запис жителі Угорщині здійснюють на призначеному для цього сайті.



В Угорщині запрацювала система онлайн-запису на вакцинацію / Фото Unsplash