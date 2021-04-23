Вакцинация от COVID-19 в Венгрии является бесплатной и добровольной процедурой. Все жители могут заявить о своем желании получить прививку дистанционно, заполнив форму на соответствующем сайте. Право на первоочередную вакцинацию есть у медиков и лиц пожилого возраста.

Записаться онлайн на вакцинацию сейчас могут те лица, которые ранее осуществляли регистрацию. Удаленная запись будет доступна 26, 27 и 28 апреля.

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Детали

Прививку от COVID-19 будут делать тем, кто ранее отметил свои данные (фамилия, имя, телефон, место проживания и адрес электронной почты) на портале .

Зарегистрированным лицам будет доступна вакцина Sinopharm китайского производства.

Пункт вакцинации зарегистрированное лицо может выбрать самостоятельно. Вторую дозу вакцины в отводящий срок человек получит в этом же месте.

Сейчас онлайн-запись жители Венгрии осуществляют на предназначенном для этого сайте .