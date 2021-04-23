В Венгрии стартовала онлайн-запись на вакцинацию: как стать в очередь
Вакцинация от COVID-19 в Венгрии является бесплатной и добровольной процедурой. Все жители могут заявить о своем желании получить прививку дистанционно, заполнив форму на соответствующем сайте. Право на первоочередную вакцинацию есть у медиков и лиц пожилого возраста.
Источник:телеграм-канал @tripandme
Записаться онлайн на вакцинацию сейчас могут те лица, которые ранее осуществляли регистрацию. Удаленная запись будет доступна 26, 27 и 28 апреля.
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Детали
Прививку от COVID-19 будут делать тем, кто ранее отметил свои данные (фамилия, имя, телефон, место проживания и адрес электронной почты) на портале.
Зарегистрированным лицам будет доступна вакцина Sinopharm китайского производства.
Пункт вакцинации зарегистрированное лицо может выбрать самостоятельно. Вторую дозу вакцины в отводящий срок человек получит в этом же месте.
Сейчас онлайн-запись жители Венгрии осуществляют на предназначенном для этого сайте.
В Венгрии заработала система онлайн-записи на вакцинацию / Фото Unsplash
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