З 24 квітня 2021 року в Угорщині запрацюють кафе, ресторани та літні тераси. Згодом відчинять двері театри, кінотеатри, цирки, тренажерні зали, басейни, лазні, бібліотеки. Дозволено буде також перебувати на трибунах під час спортивних заходів. Але всі ці опції будуть доступні лише для вакцинованих осіб.

Про це прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив в інтерв'ю Kossuth Radio. Без документа, що підтверджує вакцинацію, особа не зможе відвідувати заклади, що відновлять роботу.

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Пояснення

Ви зможете відвідати ці місця тільки з сертифікатом безпеки,

– попередив Віктор Орбан.

Тобто, щоб зайти у ресторан чи відвідати спортивну подію, людина повинна надати підтвердження того, що вона зробила принаймні одне щеплення з двох рекомендованих.

Нагадаємо, що, представники країн Європейського Союзу погодили технічні характеристики цифрових ("зелених") COVID-сертифікатів. Про це повідомляла пресслужба Єврокомісії.



В Угорщині пускатимуть у кафе та ресторани лише з паспортами вакцинації / Фото Unsplash