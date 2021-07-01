Угорщина закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове призупинення роботи двох пунктів пропуску.

Відтак, перетнути кордон не вдасться через пункти "Косино — Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья". Пункти не працюватимуть з 2 по 30 липня 2021 року.

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МВС України просить мандрівників врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. У повідомленні також наголошують, що з українського боку всі прикордонні пункти з Угорщиною працюватимуть без змін.

До слова, детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитись на офіційному сайті Держприкордонслужби за допомогою інтерактивної мапи.

Нагадаємо, що сусідня Польща також оновила правила перетину кордону. Запроваджено 10-денний карантин при в'їзді на територію країни наземними та повітряними шляхами з країн, які не входять до Шенгенської зони.

Угорщина закриває пункти пропуску "Барабаш" та "Лонья" / Фото МВС України