Учні повертаються до шкіл, а маски будуть необов'язковими: нові правила карантину у Польщі

У Польщі прогнозують спад п'ятої хвилі COVID-19. Через це у країні вирішили поступово послаблювати обмеження. Зміни вже торкнулися самоізоляції та карантину по прибуттю в країну.

Однак влада Польщі разом з МОЗ вирішило скорегувати й інші карантинні обмеження.

Важливо Зміни до закону про іноземців у Польщі: все, що важливо знати українцям

Учні повернуться до шкіл раніше

Ще 27 січня учнів п'ятих – восьмих класів перевели на дистанційне навчання, яке мало тривати до 27 лютого,

коли закінчуються зимові канікули. Однак міністр освіти повідомив про те, що термін дистанційне навчання змінять.

Дистанційне навчання у школярів, та учнів загальноосвітніх шкіл, що вже закінчили зимові

канікули, не триватиме до кінця лютого – вони повернуться до школи на тиждень раніше, 21 лютого,

– повідомив міністр.

Скасування обов'язкового носіння масок

Очільник польського МОЗ Адам Недзельський висловив сподівання, що вже у березні влада зможе ухвалити сміливі рішення щодо скасування обмежень. Недзельський заявив, що Польща має справу з початком кінця пандемії.

На запитання, чи це означає, що не буде обмежень та обов'язку носіння масок у закритих приміщеннях, глава МОЗ заявив, що такого зобов'язання не буде, однак залишиться рекомендація.

Маски залишаться з нами, але не як зобов'язання, а як рекомендація. Думаю, це буде важливою профілактикою, особливо в таких місцях як громадський транспорт,

– сказав він.

Зміни правил в'їзду

З 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить COVID-сертифікат. Це означає, що всі вакциновані мандрівники, які перетинатимуть польський кордон після 11 лютого, не повинні будуть обов'язково здавати тест на коронавірус. Водночас невакциновані люди мають пройти 7-денний карантин по прибуттю.

Однак це не всі зміни щодо карантину. З 15 лютого ізоляція інфікованих буде зменшена з 10 до 7 днів. А карантин для сусідів по дому застосовуватиметься лише під час ізоляції хворого члена сім'ї. У міністерстві охорони здоров'я Польщі також вирішили зняти карантин для тих, хто контактував з інфікованими.

Як світ бореться з Омікроном: дивіться відео