Учні молодших класів Польщі частково повернулися за парти: у яких воєводствах

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Джерело:

inPoland

Рада міністрів Польщі вирішила зробити винятки щодо обмежень у роботі освітніх закладів. Відтак, у 11 воєводствах країни учні початкової школи повернулися до гібридної системи навчання.

Уже від сьогодні, 26 квітня, уроки для учнів 1 – 3 класів проводитимуть за гібридною системою. Вона передбачає, що не більше ніж 50 відсотків школярів відвідуватимуть очні заняття, натомість решта все одно навчатиметься дистанційно.

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Це рішення діє для таких воєводств:

  • Західнопоморське;
  • Поморське;
  • Варміно-Мазурське;
  • Любуське;
  • Куявсько-Поморське;
  • Мазовецьке;
  • Підляське;
  • Свентокшиське;
  • Люблінське;
  • Підкарпатське;
  • Малопольське.

У яких школах Польщі діти частково почали ходити до школи / Фото Pexels

Решта 5 воєводств продовжує повністю дистанційне навчання, щонайменше до 2 травня, зокрема:

  • Сілезьке;
  • Нижньосілезьке;
  • Великопольське;
  • Лодзьке;
  • Опольське.

Зміни до цього положення поширюються включно на школи та центри, які забезпечують професійне навчання, а також на заклади безперервної освіти.

До слова, як виглядатиме освітній процес у травні стане відомо в останні дні квітня. Про це наголошує Міністерство освіти і науки Польщі.