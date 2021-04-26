Совет министров Польши решил сделать исключение относительно ограничений в работе образовательных учреждений. Следовательно, в 11 воеводствах страны ученики начальной школы вернулись к гибридной системе обучения.

Уже с сегодняшнего дня, 26 апреля, уроки для учеников 1 – 3 классов будут проводиться по гибридной системе. Она предусматривает, что не более 50 процентов школьников будут посещать очные занятия, а остальные все равно будут учиться дистанционно.

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Это решение действует для таких воеводств:

Западнопоморское;

Вармино-Мазурское;

Любуское;

Куявско-Поморское;

Мазовецкое;

Подляское;

Свентокшиское;

Люблинское;

Подкарпатское;

Малопольское.

В каких школах Польши дети частично начали ходить в школу / Фото Pexels

Остальные 5 воеводств продолжают полностью дистанционное обучение, по меньшей мере до 2 мая, в частности:

Силезское;

Нижнесилезское;

Великопольское;

Лодзинское;

Опольское.

Изменения к этому положению распространяются включительно на школы и центры, которые обеспечивают профессиональное обучение, а также на учреждения непрерывного образования.

К слову, как будет выглядеть образовательный процесс в мае станет известно в последние дни апреля. Об этом сообщает Министерство образования и науки Польши.