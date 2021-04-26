Ученики младших классов Польши частично вернулись за парты: в каких воеводствах
Совет министров Польши решил сделать исключение относительно ограничений в работе образовательных учреждений. Следовательно, в 11 воеводствах страны ученики начальной школы вернулись к гибридной системе обучения.
Источник:inPoland
Уже с сегодняшнего дня, 26 апреля, уроки для учеников 1 – 3 классов будут проводиться по гибридной системе. Она предусматривает, что не более 50 процентов школьников будут посещать очные занятия, а остальные все равно будут учиться дистанционно.
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Это решение действует для таких воеводств:
- Западнопоморское;
- Вармино-Мазурское;
- Любуское;
- Куявско-Поморское;
- Мазовецкое;
- Подляское;
- Свентокшиское;
- Люблинское;
- Подкарпатское;
- Малопольское.
В каких школах Польши дети частично начали ходить в школу / Фото Pexels
Остальные 5 воеводств продолжают полностью дистанционное обучение, по меньшей мере до 2 мая, в частности:
- Силезское;
- Нижнесилезское;
- Великопольское;
- Лодзинское;
- Опольское.
Изменения к этому положению распространяются включительно на школы и центры, которые обеспечивают профессиональное обучение, а также на учреждения непрерывного образования.
К слову, как будет выглядеть образовательный процесс в мае станет известно в последние дни апреля. Об этом сообщает Министерство образования и науки Польши.
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