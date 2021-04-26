Учні молодших класів Польщі частково повернулися за парти: у яких воєводствах
Рада міністрів Польщі вирішила зробити винятки щодо обмежень у роботі освітніх закладів. Відтак, у 11 воєводствах країни учні початкової школи повернулися до гібридної системи навчання.
Джерело:inPoland
Уже від сьогодні, 26 квітня, уроки для учнів 1 – 3 класів проводитимуть за гібридною системою. Вона передбачає, що не більше ніж 50 відсотків школярів відвідуватимуть очні заняття, натомість решта все одно навчатиметься дистанційно.
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Це рішення діє для таких воєводств:
- Західнопоморське;
- Поморське;
- Варміно-Мазурське;
- Любуське;
- Куявсько-Поморське;
- Мазовецьке;
- Підляське;
- Свентокшиське;
- Люблінське;
- Підкарпатське;
- Малопольське.
У яких школах Польщі діти частково почали ходити до школи / Фото Pexels
Решта 5 воєводств продовжує повністю дистанційне навчання, щонайменше до 2 травня, зокрема:
- Сілезьке;
- Нижньосілезьке;
- Великопольське;
- Лодзьке;
- Опольське.
Зміни до цього положення поширюються включно на школи та центри, які забезпечують професійне навчання, а також на заклади безперервної освіти.
До слова, як виглядатиме освітній процес у травні стане відомо в останні дні квітня. Про це наголошує Міністерство освіти і науки Польщі.
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