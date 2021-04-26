Рада міністрів Польщі вирішила зробити винятки щодо обмежень у роботі освітніх закладів. Відтак, у 11 воєводствах країни учні початкової школи повернулися до гібридної системи навчання.

Уже від сьогодні, 26 квітня, уроки для учнів 1 – 3 класів проводитимуть за гібридною системою. Вона передбачає, що не більше ніж 50 відсотків школярів відвідуватимуть очні заняття, натомість решта все одно навчатиметься дистанційно.

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Це рішення діє для таких воєводств:

Західнопоморське;

Поморське;

Варміно-Мазурське;

Любуське;

Куявсько-Поморське;

Мазовецьке;

Підляське;

Свентокшиське;

Люблінське;

Підкарпатське;

Малопольське.

У яких школах Польщі діти частково почали ходити до школи / Фото Pexels

Решта 5 воєводств продовжує повністю дистанційне навчання, щонайменше до 2 травня, зокрема:

Сілезьке;

Нижньосілезьке;

Великопольське;

Лодзьке;

Опольське.

Зміни до цього положення поширюються включно на школи та центри, які забезпечують професійне навчання, а також на заклади безперервної освіти.

До слова, як виглядатиме освітній процес у травні стане відомо в останні дні квітня. Про це наголошує Міністерство освіти і науки Польщі.