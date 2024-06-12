Тіла, скелети й тонни сміття: чим завершилося "генеральне прибирання" Евересту

Непальська армія завершила "генеральне прибирання" Евересту. Цього разу воно тривало 55 днів. Знахідки – просто шокують. Щоб очищати Еверест, потрібно мати просто сталеві нерви.

Окрім Евересту, чистоту наводили також на території сусідніх гір Нупцзе і Лхоцзе. На жаль, під час прибирання з'ясувалися трагічні деталі з історії вершин. Зокрема, виявили чотири тіла та один скелет. Даних про людей, які віддали свої життя Евересту, наразі не розкривають.

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Наразі на Евересті залишаються понад 200 тіл. На жаль, навіть у XXI столітті сходження на вершину не можна вважати абсолютно безпечним.

Еверест почав смердіти

Також під час прибирання гору вдалося очистити від 11 тонн сміття. З 2019 року їх знесли з Евересту – понад 119. Людей просять не засмічувати гору.



Люди примудритися забруднити Еверест / Unsplash

До слова, з 2024 року мандрівників змушують приносити власні фекалії назад до базового табору, аби там провести утилізацію. Це зробили, щоб хоч трішки очистити Еверест та покращити імідж туристичної інфраструктури. Представники місцевої влади заявили, що гора починає смердіти, і це – ганьба. Окрім того, серед деяких мандрівників починають поширюватися інфекційні хвороби.