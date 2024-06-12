Кроме Эвереста, чистоту наводили также на территории соседних гор Нупцзе и Лхоцзе. К сожалению, во время уборки выяснились трагические детали из истории вершин. В частности, обнаружили четыре тела и один скелет. Данных о людях, которые отдали свои жизни Эвересту, пока не раскрывают.

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Сейчас на Эвересте остаются более 200 тел. К сожалению, даже в XXI веке восхождение на вершину нельзя считать абсолютно безопасным.

Эверест начал вонять

Также во время уборки гору удалось очистить от 11 тонн мусора. С 2019 года их снесли с Эвереста – более 119. Людей просят не засорять гору.



Люди умудрились загрязнить Эверест / Unsplash

К слову, с 2024 года путешественников заставляют приносить собственные фекалии обратно в базовый лагерь, чтобы там провести утилизацию. Это сделали, чтобы хоть немного очистить Эверест и улучшить имидж туристической инфраструктуры. Представители местной власти заявили, что гора начинает вонять, и это – позор. Кроме того, среди некоторых путешественников начинают распространяться инфекционные болезни.