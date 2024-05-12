Закордон 24 пообщался с Юрием Отрубой, который является руководителем 29-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский". Он рассказал о жизни в этой загадочной локации, а также об уровне туризма по состоянию на сегодня.

Детали здесь "Зимую в Антарктиде": интервью с Юрием Отрубой – руководителем экспедиции на "Академик Вернадский"

Туризм в Антарктиду постоянно растет

По словам Юрия, в этом году антарктический туризм достиг масштабов доковидных времен. Тогда ежегодно Антарктиду посещали от 50 до 60 000 туристов. В 2024 туристические операторы снова вернулись к этим показателям.

Вблизи станции "Академик Вернадский" расположен Музей Британской антарктической службы, который часто посещают туристы.

Музей – это "прапрапрабабушка" нашей станции. Туристы могут попроситься и к нам в гости. Мы проводим маленькую экскурсию. Поэтому с туристами мы пересекаемся,

– рассказывает Юрий Отруба.

Иногда посетители выражают заинтересованность в экскурсии на станцию, и полярники с радостью принимают их. Это способствует повышению престижа Украины на международной арене.

Со станции можно прислать пингви-открытки

Биолог и фотограф Сергей Глотов запустил инициативу "Открытки несокрушимости" – с изображением антарктических животных. Заказать их можно на странице автора фото, а все средства, полученные от продажи, идут на поддержку наших военных. В общем такие открытки уже полетели в 30 стран мира.

На станции даже есть официальное отделение Укрпочты. Оттуда можно отправить открытку.