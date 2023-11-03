Туристки подали на Airbnb до суду за те, що їхня відпустка перетворилася на фільм жахів. Оселя буквально кишіла живими кажанами.

Читайте також Оренда житла в Польщі: особливості винайму та корисні посилання

"‎Замок Дракули"

Подруги зняли будинок у вікторіанському стилі в Мічигані. На Airbnb він називався просто "‎Замок". Спершу жодних тривожних ознак не було, жінкам навіть сподобалась їхня оселя. Але спокій тривав лише три ночі.

А на четверту жінки ночували у великій кімнаті в башті й прокинулись від моторошного звуку. Кажани заполонили кімнату і пронизливо верещали.

Жінки спочатку подумали, що в дім потрапив лише один кажан, але швидко виявилося, що вони помилялися, коли ще кілька кажанів почали залітати в коридор… Коли вони намагалися втекти, вони виявили, що всі сходи "вкриті кажанами,

– описує подію видання Independent.

Туристки не могли спуститися донизу, тому закрили вікна та двері подушками й рушниками. Але кажани продовжували проникати до кімнати через щілини в стінах та плінтусах.

Постраждалі поскаржились, що кажани заплутувались у їхньому волоссі та дряпали їх. А одну з жінок тварина покусала. Мандрівниці опинилися в пастці у своїх кімнатах і не могли лягти спати. Їм доводилося з головою вкриватися ковдрами, щоб убезпечити себе від атак кажанів.

Кажани заполонили весь будинок / Фото Pexels

Туристки подали до суду

Після того, як їм все ж вдалося покинути оселю, до будинку викликали спеціаліста, який дійсно виявив велику колонію мічиганських бурих кажанів, які вже кілька років жили на горищі "‎Замку".

Постраждалі жінки вирішили позиватися проти Airbnb за те, що вони рекламували і здали їм будинок, який кишить небезпечними кажанами. Також судовий позов подали проти власників оселі, адже вони запевняли, що "‎Замок" є повністю безпечним для мешканців.

Те, що мало бути веселою відпусткою, перетворилося на фільм жахів для моїх клієнтів. Ніхто не очікує, що на нього нападе орда кажанів,

– говорить адвокат жінок.

Житло на Airbnb вміє здивувати

Неприємна ситуація сталася з туристкою, яка забронювала віллу на Балі. Але замість розкішного бунгало на неї чекала сумнівна комірка: без ремонту, маленька та брудна.

Хетті Мортон орендувала бунгало на Балі за 60 євро за ніч. Але стан помешкання її шокував. Тому мандрівниця змушена була провести там одну ніч, але наступного дня відразу переїхала до іншого готелю. Про "‎очікування та реальність" із розкішною віллою на Балі – читайте за посиланням.