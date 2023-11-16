Вона замовила у барі готелю, здавалося б, "недорогий" коктейль. Не поцікавившись ціною заздалегідь, туристка була в шоку, коли виявила, що напій коштував 1 890 фунтів стерлінгів (понад 2300 доларів). Деталями історії вона поділилася у своєму тік-ток.

Читайте також Жодних цигарок: популярний курорт у Франції забороняє куріння на пляжах

Туристка замовила "недорогий" коктейль за 2 300 доларів

Інцидент стався незадовго до Нового року. Повернувшись до свого Лондонського готелю, "трохи напідпитку", жінка вирішила випити коктейль під назвою "1890". Вона думала, що вартість цього напою становить 18,90 фунтів стерлінгів (приблизно 23,5 долара).

Але згодом, після отримання рахунку, жінка опинилася в стані паніки. На її подив, вартість випитого коктейлю склала захмарну суму – майже 2,5 тисячі доларів. Вона показала чоловікові рахунок і він "вийшов з бару зі сміхом".

Туристка перепросила перед барменом за своє необізнаність щодо вартості напою. Бармен повідомив менеджера про ситуацію. Він підійшов до засмученої жінки та заспокоїв її, переконавши, що все в порядку.

Це була перша з п'яти ночей перебування в цьому готелі. Якщо вони попросять мене заплатити 2 000 фунтів за цей коктейль, У мене точно трапиться серцевий напад, тому я уникала бару, як чуми,

– розповіла жінка.

Пізніше жінка все ж ще раз зустріла менеджера, який назвав її "дівчиною, яка змусила нас відкрити Cristal". Як виявилося, до складу коктейлю входила одна з найпрестижніших і дорогих марок шампанського у світі – Cristal.

Бармена, який обслуговував туристку, відправили на переатестацію. Це рішення було прийнято через те, що він повинен був переконатися в обізнаності клієнтів щодо вартості коктейлю.

Тож радимо уточнювати ціну на страву або напій при замовленні, щоб запобігти небажаним витратам.

Туриста зняли з рейсу та оштрафували в польському аеропорту

Чоловік планував вилетіти з аеропорту Шопена у Варшаві до Ейндховена. Але потрапити на рейс до Нідерландів йому не судилося через невдалий жарт. Він вирішив пожартувати про бомбу у своєму багажі.

Пасажира ізолювали від інших мандрівників, а потім, разом з його валізою, перевірили на наявність небезпечних предметів. Нічого забороненого не знайшли. Жартівник намагався виправдатися за свій невдалий вчинок, але не вдалося. Наслідки були для нього неприємними: він втратив переліт до Ейндховена та 500 злотих.