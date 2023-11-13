Турист вирішив пожартувати про бомбу у своєму багажі. Його не впустили до літака, обшукали та, зрештою, оштрафували.

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Поплатився за жарт

36-річний житель Мазовецького воєводства отримав штраф у 500 злотих. Коли його запитали про небезпечні предмети в багажі, він жартома відповів, що у його валізі є тротилова бомба. Про це розповіла Дагмара Бєлєц, речниця регіональної Прикордонної служби.

Співробітники Спеціальної групи втручання Прикордонної застави "Варшава-Океце" були негайно поінформовані про інцидент і виїхали на місце, щоб з'ясувати обставини й перевірити багаж чоловіка,

– уточнила речниця.

Пасажира ізолювали від інших мандрівників, а потім, разом з його валізою, перевірили на наявність небезпечних предметів. Нічого забороненого не знайшли. Жартівник намагався виправдатися за свій невдалий вчинок, але не вдалося. Наслідки були для нього неприємними: він втратив переліт до Ейндховена та 500 злотих.

Через нетверезого чоловіка рейс Wizz Air затримали на 13 годин

П'яний пасажир зламав двері літака в аеропорту Сарагоси. Через це виліт затримали на 13 годин, всі змушені були чекати на новий борт.

224 пасажири застрягли в іспанському аеропорту через поведінку нетверезого чоловіка з Румунії. Після того, як він пошкодив двері літака, усіх повернули назад до термінала. На наступний виліт довелося чекати пів доби.

Одразу після інциденту на місце прибула цивільна гвардія. Після того, як вони допомогли пасажирам затриманого рейсу, взялися і за порушника.