Она заказала в баре гостиницы, казалось бы, "недорогой" коктейль. Не поинтересовавшись ценой заранее, туристка была в шоке, когда обнаружила, что напиток стоил 1890 фунтов стерлингов (более 2300 долларов). Деталями истории она поделилась в своем тик-ток.

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Туристка заказала "недорогой" коктейль за 2 300 долларов

Инцидент произошел незадолго до Нового года. Вернувшись в свою Лондонскую гостиницу, "немного под хмельком", женщина решила выпить коктейль под названием "1890". Она полагала, что стоимость этого напитка составляет 18,90 фунтов стерлингов (примерно 23,5 доллара).

Но потом, после получения счета, женщина оказалась в состоянии паники. К ее удивлению, стоимость выпитого коктейля составила заоблачную сумму – почти 2,5 тысячи долларов. Она показала мужу счет и он "вышел из бара со смехом".

Туристка извинилась перед барменом за свою неосведомленность о стоимости напитка. Бармен сообщил менеджеру о ситуации. Он подошел к расстроенной женщине и успокоил ее, убедив, что все в порядке.

Это была первая из пяти ночей пребывания в этом отеле. Если они попросят меня заплатить 2 000 фунтов за этот коктейль, у меня точно случится сердечный приступ, поэтому я избегала бара, как чумы,

– рассказала женщина.

Позже женщина все же еще раз встретила менеджера, который назвал ее "девушкой, заставившей нас открыть Cristal". Как оказалось, в состав коктейля входила одна из самых престижных и дорогих марок шампанского в мире – Cristal.

Бармена, обслуживавшего туристку, отправили на переаттестацию. Это решение было принято из-за того, что он должен был убедиться в осведомленности клиентов о стоимости коктейля.

Поэтому советуем уточнять цену на блюдо или напиток при заказе, чтобы предотвратить нежелательные расходы.

Туриста сняли с рейса и оштрафовали в польском аэропорту

Мужчина планировал вылететь из аэропорта Шопена в Варшаве в Эйндховен. Но попасть на рейс в Нидерланды ему не суждено из-за неудачной шутки. Он решил пошутить о бомбе в своем багаже.

Пассажира изолировали от других путешественников, а затем вместе с его чемоданом проверили на наличие опасных предметов. Ничего запретного не нашли. Шутник пытался оправдаться за свой неудачный поступок, но не удалось. Последствия были для него неприятными: он потерял перелет в Эйндховен и 500 злотых.