Жінка відпочила у найкращому готелі країни й не заплатила ні копійки: як їй вдалося

Туристка відпочила у найкращому готелі Великої Британії задарма. Однак лайхфаків, як повторити її долю, не буде, бо наразі жінку розшукує поліція.

Для своєї відпустки туристка обрала топовий готель Diplomat, розташований в Уельсі. Вона провела там три дні: від 10 до 13 червня. За цей час жінка ні в чому собі не відмовляла: замовляла вишукані страви та проводила вечори у барі, дегустуючи нові коктейлі.

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Як туристці вдалося реалізувати свій план

Варто зауважити, що туристка реалізувала свій план у найкращих традиціях шахрайських фільмів. Вочевидь, жінка забронювала номер у Diplomat, використавши назву підставної компанії. Зустрічаючи гостю, персонал не зауважив нічого незвичного. Однак попереду була низка неприємних "сюрпризів".

За 3 дні туристка відпочила на майже 800 фунтів стерлінгів (понад 40 тисяч гривень). Зрештою, жінка загадково зникла. Тим часом її картка була відхилена, коли з неї намагалися зняти гроші.



Туристка проводила час у барі готелю / Unsplash

Працівники готелю звернулися до правоохоронців.

У Diplomat заявили, що вже не сподіваються повернути свої гроші. Водночас вони хочуть, аби туристку покарали. Наразі намагаються встановити її особу.