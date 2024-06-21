Для своего отпуска туристка выбрала топовый отель Diplomat, расположенный в Уэльсе. Она провела там три дня: с 10 по 13 июня. За это время женщина ни в чем себе не отказывала: заказывала изысканные блюда и проводила вечера в баре, дегустируя новые коктейли.

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Как туристке удалось реализовать свой план

Стоит заметить, что туристка реализовала свой план в лучших традициях мошеннических фильмов. Очевидно, женщина забронировала номер в Diplomat, использовав название подставной компании. Встречая гостью, персонал не заметил ничего необычного. Однако впереди была череда неприятных "сюрпризов".

За 3 дня туристка отдохнула на почти 800 фунтов стерлингов (более 40 тысяч гривен). В конце концов, женщина загадочно исчезла. Между тем ее карта была отклонена, когда с нее пытались снять деньги.



Туристка проводила время в баре отеля / Unsplash

Работники отеля обратились к правоохранителям. В Diplomat заявили, что уже не надеются вернуть свои деньги. В то же время они хотят, чтобы туристку наказали. Сейчас пытаются установить ее личность.