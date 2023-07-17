В Риме полиция задержала 17-летнего немецкого ученика, повредившего Колизей. Парня поймали, когда он вырезал надпись на стене известного амфитеатра. Это уже третий подобный случай за последний месяц. Почему туристы не понимают важности исторического сооружения и какое наказание им грозит – читайте дальше.

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17-летняя девушка повредила Колизей

В начале июля за таким же нарушением застали девушку из Швейцарии: она вырезала свое имя на стенах римского Колизея. Это уже третий возмутительный инцидент за это лето – раньше такое сделал путешественник из Британии.

Хорошо, что швейцарская туристка додумалась выцарапать на стене Колизея только букву "N" – первую в своем имени. Девушку увидел местный гид Дэвид Баттальино, который сразу же сообщил охране Колизея.

Люди пытались ее остановить, кричали подростку, чтобы перестала портить Колизей, однако нарушительница просто проигнорировала эти замечания. Тогда гид Баттальино подошел к родителям девушки, но они лишь жестом показали, что не собираются общаться. Потому мужчина сфотографировал семью и показал фото охране.

Туристка повредила стены Колизея: смотрите видео

Что будет с нарушителями

После этого всю семью швейцарских туристов доставили в полицейский участок в Риме. Родители, конечно, защищали дочь и уверяли: "Она только маленькая девочка, она не делала ничего плохого".

Теперь девушку, как и 17-летнего немца, могут заставить заплатить штраф до 15 000 евро. Более того, им грозит до пяти лет заключения.

Ситуация повторяется

К сожалению, нужно признать, что туристы довольно часто вредят итальянскому Колизею. Недавно "‎отличился" британец, который ключами вырезал на стене любовную надпись "Ivan+Hayley 23". Итальянская полиция уже нашла его, мужчина извинился, но его судьбу будет решать суд. Ему также "светит" 5 лет за решеткой или штраф в 15 000 евро.

Еще раньше в 2020 году на ирландского туриста пожаловались полиции, потому что он также вырезал свои инициалы на стене. А в августе прошлого года американскую пару поймали, когда они оставляли свои подписи на Арке Августе, еще одном 2000-летнем памятнике в Риме.