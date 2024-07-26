Європу знову накриє пекельна спека: туристів попередили про +46°C у декількох напрямках

У деяких регіонах рекордні температури тримаються протягом тривалого періоду, що перешкоджає відпочинку. Туристів знову попередили про чергову хвилю палючої спеки, яка має прокотитися популярними місцями на півдні Європи.

Туристів, які прямують до Європи, попередили про пекельну спеку

Мандрівників, які цього тижня прямують до Іспанії, Португалії та Марокко, просять підготуватися до спеки з максимумами до +46°C. Температура ртутного стовпчика вже досягла +44°C у південній і східній частинах континенту.

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Людей просять не виходити на вулицю, щоб уникнути надмірної спеки в Туреччині, Греції та Італії, яку надихає маса гарячого повітря з пустелі Сахара в Північній Африці.

Цього літа в Іспанії вже фіксували екстремальні температури, тому влада випустила попередження про здоров'я та попередила про високий ризик лісових пожеж.

У Португалії спека тримається вище +37°C, а сильний вітер сприяє поширенню вогню. Натомість в Італії температура нарешті впала на кілька градусів до +38°C, але прогноз погоди каже, що спека триватиме.

Через погоду Греція "горить" / Фото Shutterstock

Водночас Греція переживає найсильнішу загрозу лісових пожеж за два десятиліття, причому рівень деяких водосховищ досяг найнижчого рівня за 10 років. До слова, на тлі таких температур, Акрополь – найбільшу культурну пам'ятку Греції – змушені закривати з полудня на 5 годин через спеку.

Захистіть себе, зволожуйте себе, освіжіться та подбайте про вразливіших людей,

– звертається до жителів та туристів влада.

Людям, особливо похилого віку, дітям і вагітним жінкам, пропонують залишатися вдома з 10:00 до 16:00. Попередження діятиме, поки спека триматиметься вище сезонної норми.