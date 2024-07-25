Вчені навіть провели спеціальне дослідження. Воно показало, що погода у Валлетті упродовж року фактично не змінюється. Саме та стабільність, якої так потребує наш мінливий світ.

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Чому Валетта – ідеальне погодне місто

Загалом Мальта – райський куточок. Країна поєднала фантастично красиві золоті пляжі та кришталеву воду Середземного моря. Тим більше, що й погода приємно дивує. Вчені підрахували, що щорічно у Валлетті –близько 300 сонячних днів. Морський сезон триває там більшу частину року: стартує у квітні та завершується наприкінці жовтня.



Валлетта – місто з древньою історією / Unsplash

Температура повітря на Мальті взагалі не йде "у мінуси". Взимку зазвичай фіксують приблизно +9 градусів. Тим часом літом там фактично не буває аномальної спеки. Окрім того, на території Валетти вкрай рідко бувають дощі. Якщо вже й є, то – у листопаді.

Тим часом море на Мальті – дуже тепле. Метеорологи зауважують, що загалом – одне з найлагідніших на території Європи. Місцеві курорти – чудовий варіант для людей, які хочуть відпочити з дітьми.