У 2019 році у Самбука-ді-Сицилія будинки почали розпродавати по 1 євро (44,95 гривні). Тоді економіка Італії отримала 20 мільйонів євро. Нерухомість купляли не лише італійці, але й люди зі США та Близького Сходу.

Зверніть увагу В одній з країн ЄС землю продають за ціною горнятка капучино

Тепер у Самбука-ді-Сицилія оголосили про новий розпродаж

Тепер будинки у старій частині селища розпродають по 3 євро. Варто зауважити, що це – стартова ціна. Тому, вочевидь, реальна вартість буде насправді більшою.

Зауважують, що будівлі, виставлені на продаж, – ще "структурно такі ж міцні, як і ті, що були продані за попередніми схемами". Водночас вони були покинутими ще з 1969 року. Тоді місцевість сколихнув землетрус.

Відомо, що цього разу будинки належать місцевій владі. Саме тому продаж буде легшим.



Поселитися в Італії можна за 3 євро / Unsplash

Варто зауважити, що придбати можна помешкання до 80 метрів квадратних. Мовиться про квартири з двома або трьома спальнями. Варто зауважити, що деякі будинки мають декілька поверхів, а деякі – навіть тераси.

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