Туристичний бон 2021: що це, як отримати та які переваги він дає

Туристичний бон – це своєрідний купон для підтримки польських сімей та внутрішнього туризму, який запустили з серпня 2020 року. Він допомагає родинам подорожувати Польщею коштом держави.

Ваучер видається на дитину до 18 років та складає 500 злотих. Така ініціатива польського уряду з'явилась з метою подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

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Переваги туристичного бону

Спочатку сім'ї могли платити боном тільки за проживання і туристичні заходи, організовані як мінімум з однією ночівлею. Однак тривалі обмеження у туристичній галузі зірвали плани відпустки для багатьох жителів Польщі.

Безліч батьків збиралися використовувати ваучер взимку для організації свят під час шкільних канікул. Однак і ці плани були порушені спершу другою, а потім третьою хвилею COVID-19, а також численними обмеженнями.

Скористатись боном минулого року майже не було можливості / Фото Pexels

Зараз, завдяки поправці до закону про ваучери, сім'ї можуть використовувати бон для оплати організованих одноденних поїздок разом з усіма послугами, наданими організаторами у межах даної пропозиції.

Плануючи літній відпочинок по ваучеру, варто заздалегідь уточнити, які об'єкти і послуги він покриває. Каталог організацій і компаній, які приймають цю форму оплати, можна знайти у базі даних Польської туристичної організації.

Нині у списку – понад 20 000 підприємств. Їх кількість постійно зростає, тому вибрати місце, де можна оплатити туристичну послугу ваучером – не проблема.

Зараз існує безліч можливостей спланувати відпочинок у Польщі / Фото Pexels

Як отримати ваучер

Туристичний ваучер не обкладається податком і не зараховується у сімейний дохід. Видається він тільки у цифровому вигляді як одноразовий електронний код.

Використати його можна до 31 березня 2022 року. Щоб отримати ваучер, необхідно зареєструватися на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS).

Як отримати туристичний бон / Скриншот Polsha 24

Після реєстрації і спрощеної перевірки даних у профілі з'явиться 16-значний електронний код для використання. Цей код буде відправлений на зазначений під час реєстрації номер телефону або адресу електронної пошти. Далі, його слід вказати під час бронювання проживання або іншої туристичної послуги.

Про що варто пам'ятати: