Ваучер выдается на ребенка до 18 лет и составляет 500 злотых. Такая инициатива польского правительства появилась с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Интересно Выучить польский и перевести деньги родным: 5 полезных приложений для украинцев в Польше
Преимущества туристического бона
Сначала семьи могли платить боном только за проживание и туристические мероприятия, организованные как минимум с одной ночевкой. Однако длительные ограничения в туристической отрасли сорвали планы отпуска для многих жителей Польши.
Множество родителей собирались использовать ваучер зимой для организации праздников во время школьных каникул. Однако и эти планы были нарушены сначала второй, а затем третьей волной COVID-19, а также многочисленными ограничениями.
Воспользоваться боном в прошлом году почти не было возможности / Фото Pexels
Сейчас, благодаря поправке в закон о ваучерах, семьи могут использовать бон для оплаты организованных однодневных поездок вместе со всеми услугами, предоставляемыми организаторами в рамках данного предложения.
Планируя летний отдых по ваучеру, стоит заранее уточнить, какие объекты и услуги он покрывает. Каталог организаций и компаний, которые принимают эту форму оплаты, можно найти в базе данных Польской туристической организации.
Сейчас в списке – более 20 000 предприятий. Их количество постоянно растет, поэтому выбрать место, где можно оплатить туристическую услугу ваучером – не проблема.
Сейчас существует множество возможностей спланировать отдых в Польше / Фото Pexels
Как получит ваучер
Туристический ваучер не облагается налогом и не засчитывается в семейный доход. Выдается он только в цифровом виде как одноразовый электронный код.
Использовать его можно до 31 марта 2022 года. Чтобы получить ваучер, необходимо зарегистрироваться на платформе электронных услуг ZUS (PUE ZUS).
Как получить туристический бон / Скриншот Polsha 24
После регистрации и упрощенной проверки данных в профиле появится 16-значный электронный код для использования. Этот код будет отправлен на указанный при регистрации номер телефона или адрес электронной почты. Далее, его следует указать при бронировании проживания или другой туристической услуги.
О чем следует помнить:
- ребенок с инвалидностью имеет право на еще одну помощь в виде дополнительного ваучера в размере 500 злотых;
- если размер пособия на ребенка принадлежит каждому родителю отдельно, каждый имеет право на одно пособие в виде ваучера в размере 250 злотых на ребенка;
- расплачиваться ваучером можно несколько раз, пока не закончатся средства;
- ваучер нельзя обменять на наличные или другие платежные средства.