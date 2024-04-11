Казка перетворилася у жахіття: туристи серйозно постраждали через "Гаррі Поттера"

Туристи подали до суду на Universal Studios Hollywood – тематичний парк розваг у Лос-Анджелесі. Причиною, як не дивно, став Гаррі Поттер. Точніше – атракціон "Гаррі Поттер та заборонена подорож".

Люди зауважують, що мила розвага завершилася справжнім нічним жахіттям. Відразу четверо туристів зауважили: вони травмувалися на атракціоні й були змушені оплачувати медичну допомогу.

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Люди пробули на атракціоні понад годину

Варто зауважити, що інцидет стався ще у 2022 році. Водночас резонансу набув після того, як постраждалі подали до суду. У скарзі мовиться, що під час руху атракціон раптом зупинився, застрягнувши у повітрі. Люди опинилися у вкрай вразливому становищі: нахилені назад та вправо.

Позивачі наголошують, що були змушені провести так цілу годину – дуже довгу та жахиву. Згодом туристів врятували, однак вони вже отримали серйозні фізичні та моральні травми. Одна з постраждалих наголошує, що їй навіть довелося скористатися послугами хірурга.

ЗМІ повідомляли, що причиною зупинки атракціону стало вимкнення світла у тій частині міста. У Universal Studios Hollywood позов наразі не коментують. Водночас у мережі вже стартувало жваве обговорення. Деякі люди зауважують: застрягнути на атракціоні – найстрашніше, що можна собі уявити. Інші ж зауважують, що, на жаль, від форс-мажорів ніхто не застрахований.