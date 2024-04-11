Люди отмечают, что милое развлечение завершилось настоящим ночным кошмаром. Сразу четверо туристов заметили: они травмировались на аттракционе и были вынуждены оплачивать медицинскую помощь.

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Люди пробыли на аттракционе более часа

Стоит заметить, что инцидент произошел еще в 2022 году. В то же время резонанс приобрел после того, как пострадавшие подали в суд. В жалобе говорится, что во время движения аттракцион вдруг остановился, застряв в воздухе. Люди оказались в крайне уязвимом положении: наклонены назад и вправо.

Истцы отмечают, что были вынуждены провести так целый час – очень длинный и ужасный. Впоследствии туристов спасли, однако они уже получили серьезные физические и моральные травмы. Одна из пострадавших отмечает, что ей даже пришлось воспользоваться услугами хирурга.

СМИ сообщали, что причиной остановки аттракциона стало отключение света в той части города. В Universal Studios Hollywood иск пока не комментируют. В то же время в сети уже стартовало оживленное обсуждение. Некоторые люди отмечают: застрять на аттракционе – самое страшное, что можно себе представить. Другие же отмечают, что, к сожалению, от форс-мажоров никто не застрахован.