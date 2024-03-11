Так хапалися за бюст, що аж протерли дірку: туристи пошкодили легендарну світову пам'ятку

Дворик Джульєтти у Вероні – одне з найвідоміших місць паломництва закоханих. У ХХ столітті там встановили бронзову статую Джульєтти.

Тоді ж з'явилася традиція: щоб зустріти справжнє кохання, треба торкнутися бюсту Джульєтти. Хоча варто зауважити, що в останні роки екскурсоводи нагадували туристам: шекспірівська Джульєтта була ще дитиною, тому набагато етичніше просто взяти її за руку.

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Через охочих зустріти своє кохання скульптуру вже довелося реставрувати. Це сталося у 2014 році. Тоді оригінальну скульптуру замінили копією. Десять років знадобилося мандрівникам, аби протерти у бронзовій Джульєтті нову дірку.



Туристи пошкодили скульптуру Джульєтти / EPA

У Вероні спалахнула дискусія

Без сумніву, Джульєтті допоможуть. Однак наразі місцеві жителі сперечаються, чи доречно взагалі залишати традицію. Дискусія спалахнула після того, як директор однієї з італійських шкіл назвав її виявом сексизму.

Підприємець Давіде Альбертіні запропонував розмістити статую на підвищенні. Так Джульєтта залишиться у своєму дворику, проте вбережеться від рук туристів.

Я б також, можливо, поставив під нею поштову скриньку, щоб зберігати листи від закоханих. Можливо, це був би більш романтичний ритуал,

– наголосив Альбертіні.

Прочитати історію дворика Джульєтти у Вероні можна тут.