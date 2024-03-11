Тогда же появилась традиция: чтобы встретить настоящую любовь, надо коснуться бюста Джульетты. Хотя стоит заметить, что в последние годы экскурсоводы напоминали туристам: шекспировская Джульетта была еще ребенком, поэтому гораздо этичнее будет просто взять ее за руку.

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Из-за желающих встретить свою любовь скульптуру уже пришлось реставрировать. Это произошло в 2014 году. Тогда оригинальную скульптуру заменили копией. Десять лет понадобилось путешественникам, чтобы протереть в бронзовой Джульетте новую дыру.



Туристы повредили скульптуру Джульетты / EPA

В Вероне вспыхнула дискуссия

Без сомнения, Джульетте помогут. Однако сейчас местные жители спорят, уместно ли вообще оставлять традицию. Дискуссия вспыхнула после того, как директор одной из итальянских школ назвал ее проявлением сексизма.

Предприниматель Давиде Альбертини предложил разместить статую на возвышении. Так Джульетта останется в своем дворике, однако убережется от рук туристов.

Я бы также, возможно, поставил под ней почтовый ящик, чтобы хранить письма от влюбленных. Возможно, это был бы более романтический ритуал,

– подчеркнул Альбертини.

Прочитать историю дворика Джульетты в Вероне можно здесь.