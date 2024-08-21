Але приголомшливі пляжі можна знайти в менш відомих європейських місцях, часто вільних від натовпів, характерних для популярних туристичних місць. Пропонуємо сім європейських країн, які можуть похвалитися винятковими пляжами, де ви зовсім не очікували їх побачити.

Читайте також Не Францією та Італією єдиними: які регіони Європи визнані найкращими для любителів ігристих вин

Назвали 7 несподіваних країн Європи з чудовими пляжами

Албанія

Коли літо наближається до кінця, Албанія стає ідеальним місцем для бюджетного відпочинку для тих, хто шукає можливість в останню хвилину вирватися на узбережжя. Ця балканська перлина, яку часто ігнорують, може похвалитися захопливими краєвидами Адріатичного та Іонічного морів, а середня температура влітку коливається в районі 33°C.

Чарівні села Орікум, Ксаміл і Дермі популярні як серед місцевих жителів, так і серед туристів, завдяки своїм гальковим і піщаним пляжам. Шезлонги тут можна орендувати всього за кілька євро.

Для більш авантюрних мандрівників – поїздка на поромі або швидкісному катері до приголомшливого острова Карабурун, звідки відкриваються одні з наймальовничіших краєвидів.



Пляжі в Албанії / Фото Unsplash

Уельс

Уельс, який часто сприймається як країна сірого неба і частих дощів, влітку відкривається з іншого боку. Ті, хто вирушає на західне узбережжя острова в сонячні вихідні, відкривають для себе приголомшливий набір пляжів, які кидають виклик репутації країни.

Півострів Говер, який називають однією з найпотаємніших таємниць Уельсу, може похвалитися незайманими пляжами та прихованими бухтами. Такі відомі місця, як Три Скелі, Росслін та Оксвіч, отримують визнання завдяки своїй винятковій якості води, що робить їх популярними місцями для любителів плавання та серфінгу. Спостерігачі за дикою природою також можуть побачити тюленів і дельфінів, що виринають з блакитних хвиль.

Естонія

Естонія може похвалитися дивовижною довжиною узбережжя Балтійського моря – 3700 кілометрів, а також сотнями природних озер і безліччю унікальних пляжів. Серед найпопулярніших напрямків – широкі піщані береги Пярну і Рооста, які надають достатньо місця для неспішних прогулянок. На відміну від них, інші пляжі вирізняються скелястими ландшафтами, прикрашеними історичними маяками.



Румму, Естонія / Фото Unsplash

З помірним кліматом і середньою літньою температурою близько 20°C, Естонія є привабливим місцем для відпочинку на морі для тих, хто шукає порятунку від сильної спеки.

Ірландія

У прагненні возз'єднатися з природою, туристам варто розглянути Ірландію як місце для наступної пригоди. Країна може похвалитися приголомшливими місцями, такими як Dog's Bay і Trá Mór, відомими своїми м'якими, оксамитовими пісками і безтурботною атмосферою, що забезпечують ідеальну втечу від вимог сучасного життя.

Цікаво Без натовпів: 3 мальовничі острови Середземномор'я, які нічим не поступаються популярним

Крім того, багато пляжів уздовж ірландського узбережжя отримали почесний статус "Блакитний прапор", що визнає їх одними з найчистіших у світі, які дотримуються найвищих екологічних стандартів. Це робить Ірландію не лише мальовничим місцем відпочинку, але й прихильником сталого розвитку та збереження навколишнього середовища.

Чорногорія

Розташована між Албанією, Сербією та Боснією, Чорногорія стає помітним туристичним напрямком. Невелика країна може похвалитися дивовижними укріпленими містами, мальовничими бухтами та кришталево чистими водами. Серед її визначних пам'яток – приголомшливі пляжі Будванської затоки, що приваблюють туристів, які шукають як релаксу, так і пригод.



Пляжі острова Святий Стефан в Чорногорії / Фото Unsplash

Шотландія

Шотландія відома своїми захопливими краєвидами та мальовничими прибережними гаванями, що робить її першочерговим напрямком для тих, хто шукає відпустку поза межами міста. Понад 900 прибережних островів, які можна дослідити, а північні регіони країни пропонують безліч пейзажів і можливостей для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Однією з визначних пам'яток є кораловий пляж Клейган на острові Скай, відомий своєю безтурботною атмосферою, краєвидами, а також великою кількістю морських птахів і тюленів. Шотландське узбережжя – ідеальне місце для любителів кемпінгу, які прагнуть унікальних пригод на свіжому повітрі.

Німеччина

Німеччина широко відома своїми багатими історичними пам'ятками та яскравими культурними фестивалями, проте привабливість її північного узбережжя залишається нерозкритою для багатьох туристів. Країна, яку часто сприймають виключно як місце для осінніх міських прогулянок, може похвалитися чудовим набором островів, серед яких Рюген та Амрум, відомі своїми незайманими та безтурботними пляжами.

Крім того, на Зюльті, найпівнічнішому острові Німеччини, відвідувачі можуть насолодитися приблизно 40 кілометрами чудового піщаного узбережжя.



Пляжі німецького острова Зюльт / Фото Unsplash

На північному узбережжі Німеччини та її невеликих островах влітку температура повітря сягає близько 22°C, що є приємною альтернативою більш спекотним напрямкам. Такий помірний клімат робить цей регіон привабливим для мандрівників, які шукають прохолодної відпустки.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.