Можна було б одразу подумати, що мовитиметься про такі винні центри, як Франція та Італія, але ні. В добірці з 10 найкращих регіонів Європи для шанувальників ігристих вин є і більш несподівані напрямки.

Читайте також Без натовпів: 3 мальовничі острови Середземномор'я, які нічим не поступаються популярним

10 найкращих регіонів Європи за ігристим вином

Рислінг за Німецьким винним маршрутом

Німці посідають перше місце у світі як найбільші споживачі ігристих вин, а поціновувачі з'їжджаються до відомих виноробних регіонів країни, щоб скуштувати одні з найкращих рислінгів. Особливою популярними є регіони Баден, Пфальц і Мозель з їх мальовничими ландшафтами та багатою виноробною спадщиною.

Для любителів вина 85-кілометровий Німецький винний шлях є обов'язковим місцем для відвідування. Цей мальовничий маршрут простягається від Бокенхайма до Швайгена і пролягає через ідилічну сільську місцевість, повз середньовічні замки, старовинні села та пишні виноградники.

Самопроголошена столиця регіону Шампань

Чарівне французьке містечко Еперне пропонує ексклюзивні дегустації вин від місцевих сімейних виробників, які неодмінно порадують поціновувачів вишуканих ігристих вин. Відвідувачі можуть насолодитися багатими смаками знаменитого шампанського регіону, а також зануритися в багату історію та культуру міста.

На додаток до дегустацій гості можуть зупинитися в розкішному чотиризірковому готелі Jean Moët, який пропонує неперевершений комфорт та зручності. Також відвідування історичної церкви, де похований бенедиктинський монах П'єр Періньйон, є обов'язковим для всіх, хто цікавиться витоками виробництва шампанського. Періньйон, якому приписують винахід методу виготовлення шампанського, є легендарною постаттю у світі ігристого вина.



Зрізання винограду в Еперне / Фото PR

Ігристі вина англійського регіону Дорсет

Виноградник English Oak Vineyard, сімейний бізнес в самому центрі Літчетт-Матраверс, був визнаний одним з десяти найкрасивіших виноградників Європи. Щоб відсвяткувати це досягнення, виноградник запрошує відвідувачів познайомитися з його приголомшливими територіями та відзначеними нагородами винами з перших вуст.

Гості можуть здійснити екскурсію мальовничим виноградником з гідом, а потім влаштувати чудовий пікнік у тіні розлогого дуба. Рожеве вино виноградника "Chinkapin", нещодавній володар нагород, є ідеальним доповненням до релаксового дня на природі. Також туристи можуть приєднатися до осіннього збору врожаю – тут цей процес відбувається вручну.

В гостях у Вдови Кліко

Історичний маєток Барб-Ніколь Кліко Понсарден, вдови засновниці відомого бренду шампанського Veuve Clicquot, приймає туристів. Тут пропонують унікальний погляд на життя і спадщину підприємця-новатора, яка кинула виклик традиціям і побудувала світову винну імперію після передчасної смерті свого чоловіка.

Відвідувачі можуть дослідити винні погреби, простежуючи кроки дивовижного шляху мадам Кліко до слави. Маєток також запрошує гостей на неквапливий пікнік серед мальовничих околиць Мануар де Верзі з келихом рожевого вина. Крім того, нещодавно відкрите кафе Clicquot пропонує пообідати в променях сонця на своїй просторій терасі, що ідеально підходить для того, щоб відчути суть французької гостинності.



Кафе "Clicquot" / Фото Veuve Clicquot

Печерні погреби в Луарі (Франція)

У регіоні, який часто залишається в тіні своїх більш відомих колег, долина Луари непомітно виробляє вишукану та доступну альтернативу шампанському: Crémant de Loire. Це елегантне ігристе вино набуває дедалі більшої популярності серед поціновувачів та туристів, і не дарма.

Одним з піонерів Креман де Луар є Maison Ackerman, найстаріший будинок ігристих вин у долині Луари. Розташована в самому серці регіону, ця виноробня може похвалитися просторими печерними підвалами, які є таким же витвором мистецтва, як і саме вино. Відвідувачі можуть помилуватися приголомшливими світловими інсталяціями та творами мистецтва, які прикрашають підвали, створюючи справді захопливе враження.

До переліку також увійшли:

Ігристе старіше за шампанське в Ліму (Франція). "Іспанське шампанське" або як його ще називають "кава" в Каталонії (Іспанія). Румунське рейнське вино (Румунія). Шардоне в національному парку Саут-Даунс (Велика Британія). Франчакорта в Ломбардії (Італія).

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.