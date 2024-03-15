Суму збільшать одразу вдвічі. Ця плата призначена для фінансування екологічної стійкості островів і підтримки їхніх громад.

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На Галапагоських островах зросте туристичний податок

Так, іноземцям, які приїдуть на Галапагоси, із 1 серпня доведеться платити 200 доларів (100 доларів – дітям до 12 років). Еквадорцям за в'їзд – 30 доларів.

Це одноразовий збір, і туристи можуть провести на Галапагоських островах до 60 днів без візи. Це означає, що ви заплатите однакову суму незалежно від того, чи збираєтеся в одноденну поїздку на круїзному лайнері, чи проводите 30 днів, досліджуючи острови самостійно.

Масовий туризм негативно вплинув на "крихку" екосистему

Галапагоси – віддалений ланцюжок із 19 вулканічних островів, розташованих за 1 000 кілометрів від Еквадору. Хоча місце вважається одним із найкрасивіших у світі, щороку туди дістається лише близько 150 000 людей, що шкодить його екосистемі.

Ігуана гріється на сонці на Галапагоських островах / Фото Unsplash

За словами місцевої влади, збільшення "давно назріло", а додаткові зібрані кошти будуть використані для запровадження більш стійких туристичних практик, оновлення інфраструктури та сприяння чинним схемам збереження.

Підвищивши плату за вхід і посиливши схеми збереження на островах, елементи, які приваблюють стільки туристів, можна зберегти на довгі роки.

Майорка пригрозила туристам величезними штрафами

На іспанському острові Майорка запроваджують суворіші покарання за розгульну поведінку туристів. У 2024 році порушників правил штрафуватимуть на 3 000 євро.

Мер Пальми Хайме Мартінес попередив про політику нульової терпимості до вандалізму, розпивання алкоголю на вулиці та бійок. За його словами, від туристів вимагатимуть дотримання норм поведінки нарівні з місцевими жителями.