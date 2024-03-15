Сумму увеличат сразу вдвое. Эта плата предназначена для финансирования экологической устойчивости островов и поддержки их общин.

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На Галапагосских островах вырастет туристический налог

Так, иностранцам, которые приедут на Галапагосы, с 1 августа придется платить 200 долларов (100 долларов – детям до 12 лет). Эквадорцам за въезд – 30 долларов.

Это одноразовый сбор, и туристы могут провести на Галапагосских островах до 60 дней без визы. Это означает, что вы заплатите одинаковую сумму независимо от того, собираетесь в однодневную поездку на круизном лайнере, или проводите 30 дней, исследуя острова самостоятельно.

Массовый туризм негативно повлиял на "хрупкую" экосистему

Галапагосы – отдаленная цепочка из 19 вулканических островов, расположенных в 1 000 километрах от Эквадора. Хотя место считается одним из самых красивых в мире, ежегодно туда добирается лишь около 150 000 человек, что вредит его экосистеме.

Игуана греется на солнце на Галапагосских островах / Фото Unsplash

По словам местных властей, увеличение "давно назрело", а дополнительные собранные средства будут использованы для внедрения более устойчивых туристических практик, обновления инфраструктуры и содействия действующим схемам сохранения.

Повысив плату за вход и усилив схемы сохранения на островах, элементы, которые привлекают столько туристов, можно сохранить на долгие годы.

Майорка пригрозила туристам огромными штрафами

На испанском острове Майорка вводят более строгие наказания за разгульное поведение туристов. В 2024 году нарушителей правил будут штрафовать на 3 000 евро.

Мэр Пальмы Хайме Мартинес предупредил о политике нулевой терпимости к вандализму, распития алкоголя на улице и драк. По его словам, от туристов будут требовать соблюдения норм поведения наравне с местными жителями.