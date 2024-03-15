Цьому передували масштабні протести місцевих жителів минулого літа, які скаржилися, що прибережний бізнес витісняє їх з грецьких пляжів. Тож цьогоріч вже вирішили вжити заходів.

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Грецькі пляжі позбавлять шезлонгів

Нові зміни, які мають відбутися цієї весни, вимагатимуть, щоб 70% грецьких пляжів були вільні від шезлонгів, щоб зменшити переповненість і підвищити комфорт відвідувачів. Також цей відсоток зросте до 85% у природоохоронних зонах, де будуть створені "недоторканні пляжі" в екологічно чутливих місцях, де шезлонги будуть суворо заборонені повністю.

Між шезлонгами й береговою лінією тепер повинна буде дотримуватися мінімальна відстань у чотири метри, щоб людям було легше дістатися до води,

– йдеться у повідомленні.

Нещодавно був прийнятий новий закон, який вимагає, щоб щонайменше 50% пляжів були доступними для громадськості. Законодавство має на меті приборкати зростаючу тенденцію до захоплення пляжів барами та орендними лежаками з парасольками, що стало серйозною проблемою в Греції. Ця практика значно обмежила вільний доступ відпочивальників до пляжів в останні роки.

Зміняться правила і оренди пляжної території

З метою підвищення прозорості та усунення кулуарних домовленостей, процес отримання представниками бізнесу прав на оренду пляжів відтепер відбуватиметься через онлайн-аукціони. Нова процедура має забезпечити справедливість та підзвітність у розподілі прав на оренду пляжів.

Грецькі пляжі позбавлять шезлонгів / Фото Unsplash

Тим, хто не дотримуватиметься нових правил, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пригрозив великими проблемами у вигляді штрафів і анулювання прав на оренду.

Цього літа на наших пляжах багато що зміниться,

– заявив грецький прем'єр.

Поруч із пляжами буде встановлено спеціальні машини, які стежитимуть за дотриманням правил прибережними підприємствами. Також для цих цілей використовуватимуть дрони.

До слова, в Таїланді туристам може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення за, здавалося б, абсолютно безневинну поведінку – якщо їх спіймають зі 120 гральними картами. Що про це треба знати – далі у матеріалі!