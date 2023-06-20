На найпопулярнішому курорті Хорватії забороняють валізи на коліщатках: для чого це

Влада Дубровника вирішила запровадити нові обмеження для туристів. Вони набудуть чинності уже влітку – восени.

У Дубровнику забороняють валізи на коліщатках

Туристам заборонять користуватися валізами на коліщатках у Старому місті (тобто в центрі) Дубровника, одного з найпопулярніших курортів у Хорватії та найнасиченішому туристами у всьому Середземномор'ї. Місцевий мер Мато Франкович пояснив це скаргами громадян на шум ночами й назвав "тільки початком".

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Так, не можна буде возити вулицями старого міста валізи на коліщатках – тільки носити в руках. Таке рішення ухвалили, щоб позбутися шуму, який вони створюють.

У деяких частинах Дубровника заборонять взагалі з'являтися із багажем. Рюкзаки та сумки доведеться залишати у камерах зберігання, які встановлять у місті у листопаді цього року.

Раніше місцеві жителі неодноразово скаржилися, що прокидаються ночами через туристів, що стукають багажем на коліщатках брукованими вулицями міста. Мер вважає заборону надійним способом розв'язати проблему шуму. Зміни не торкнуться туристів, що подорожують із рюкзаком чи сумкою, оскільки стосуються лише валіз на коліщатках.

Ці обмеження поповнять уже чинні:

заборона бійки,

образи,

вживання алкоголю поблизу громадських місць та інші.

Зазначимо, Дубровник – один із найвідоміших туристичних напрямків у Європі. З початку року Дубровник зафіксував 289 000 прибуттів і 763 500 ночівель, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.