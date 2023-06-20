В Дубровнике запрещают чемоданы на колесиках

Туристам запретят пользоваться чемоданами на колесиках в Старом городе (т.е. в центре) Дубровника, одного из самых популярных курортов в Хорватии и насыщенном туристами по всему Средиземноморью. Местный мэр Мато Франкович объяснил это жалобами граждан на шум по ночам и назвал "только началом".

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Так, нельзя будет возить по улицам старого города чемоданы на колесиках – только носить в руках. Такое решение было принято, чтобы избавиться от шума, который они создают.

В некоторых частях Дубровника запретят вообще являться с багажом. Рюкзаки и сумки придется оставлять в камерах хранения, которые будут установлены в городе в ноябре этого года.

Ранее местные жители неоднократно жаловались, что просыпаются по ночам из-за туристов, стучащих багажом на колесиках по мощеным улицам города. Мэр считает запрет надежным способом решить проблему шума. Изменения не коснутся туристов, путешествующих с рюкзаком или сумкой, поскольку касаются только чемоданов на колесиках.

Эти ограничения пополнят уже действующие:

запрет драки,

обиды,

употребление алкоголя вблизи общественных мест и другие.

Отметим, Дубровник – одно из самых известных туристических направлений в Европе. С начала года Дубровник зафиксировал 289 000 прибытий и 763 500 ночевок, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.