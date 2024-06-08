Турист випадково викрив, що найпопулярніший водоспад Китаю насправді витікав з труби

8 червня 2024, 15:40
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Джерело:

BBC News

Туристи з різних куточків світу обурені та шоковані відкриттям, яке випадково зробив мандрівник. Відвідуючи гору Юньтай, з якої стікає начебто найвищий безперервний водоспад на території країни, він викрив обман.

Щороку помилуватися унікальним водоспадом приїжджали тисячі туристів. Вони захоплювалися природним дивом й щиро вірили, що це все – насправді. Однак одне випадкове викриття змінило історію.

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Обман розкрили випадково

Один з туристів здійснив свою мрію й піднявся на гору Юньтай. Дорогою він подолав чимало перешкод, однак був впевнений, що результат вартуватиме його зусиль. Яким же був шок, коли хлопець побачив, що водоспад витікає… з труби. Справжній "меджик".

Я пройшов через усі труднощі до джерела водоспаду Юньтай тільки для того, щоб побачити трубу,
– написав обурений мандрівник.


"Природне диво" насправді витікає з труби / BBC

Що каже керівництво парку Юньтай

На обурення туристів у соцмережах вже відреагувало керівництво парку Юньтай. Там наголосили, що мовиться не про обман, а про маленьке "покращення". Воно начебто діє лише у сухий період, аби туристи, які подолали шлях, не вважали себе обманутими. 

Влада вже надіслала незалежних розслідувачів, які встановлюватимуть, що ж насправді трапилося у парку. Проте його керівників вже закликали попереджувати про такі "покращення".

Автор: Мар'яна Бекало