Каждый год полюбоваться уникальным водопадом приезжали тысячи туристов. Они восхищались природным чудом и искренне верили, что это все – на самом деле. Однако одно случайное разоблачение изменило историю.

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Обман раскрыли случайно

Один из туристов осуществил свою мечту и поднялся на гору Юньтай. По дороге он преодолел немало препятствий, однако был уверен, что результат будет стоить его усилий. Каким же был шок, когда парень увидел, что водопад вытекает ... из трубы. Настоящий "меджик".

Я прошел через все трудности к источнику водопада Юньтай только для того, чтобы увидеть трубу,

– написал возмущенный путешественник.



"Природное чудо" на самом деле вытекает из трубы / BBC

Что говорит руководство парка Юньтай

На возмущение туристов в соцсетях уже отреагировало руководство парка Юньтай. Там отметили, что говорится не об обмане, а о маленьком "улучшении". Оно якобы действует только в сухой период, чтобы туристы, которые преодолели путь, не считали себя обманутыми.

Власть уже направила независимых расследователей, которые будут устанавливать, что же на самом деле случилось в парке. Однако его руководителей уже призвали предупреждать о таких "улучшениях".